"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона

Теги челсиювентусэмерсон пальмеритрансферыадриан рабьо

"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона

"Челси" и "Ювентус" ведут переговоры о трансфере флангового защитника Эмерсона Пальмери, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "синие" выразили готовность отдать итальянца в аренду или продать за 30 миллионов евро.

Не исключено, что "старая синьора" постарается сбить цену за счёт включения в сделку хавбека Адриана Рабьо.

В текущем сезоне 25-летний Эмерсон сыграл за "Челси" 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

Не пропустите: Вратарь "Челси" Кепа заинтересовал клуб Примеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов