"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона

"Челси" и "Ювентус" ведут переговоры о трансфере флангового защитника Эмерсона Пальмери, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "синие" выразили готовность отдать итальянца в аренду или продать за 30 миллионов евро.

Не исключено, что "старая синьора" постарается сбить цену за счёт включения в сделку хавбека Адриана Рабьо.

В текущем сезоне 25-летний Эмерсон сыграл за "Челси" 18 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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