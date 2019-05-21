"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Сарри

"Ювентус" проявляет интерес к главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, лондонский клуб готов отпустить наставника в Турин за шесть миллионов евро. Также в услугах специалиста заинтересован "Интер".

Ранее сообщалось, что "Челси" может уволить Сарри по окончании сезона, но теперь лондонцы, по всей видимости, решили заработать на нем.

Напомним, что нынешний наставника Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании сезона.

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