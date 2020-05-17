"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Жоржиньо

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"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Жоржиньо

Лондонский "Челси" определился с ценой на итальянского полузащитника Жоржиньо, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно за 70 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что видеть хавбека в своей команде хочет главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри, который ранее работал с Жоржиньо в "Челси".

В нынешнем сезоне 28-летний Жоржиньо провел за "Челси" 37 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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