"Челси" назвал "Ювентусу" сумму компенсации за Сарри

"Челси" и "Ювентус" ведут переговоры о переходе главного тренера "синих" Маурицио Сарри на работу в туринский клуб.

Как сообщает Sky Sports, руководство "пенсионеров" требует за итальянского специалиста компенсацию в размере 6 миллионов евро.

"Старая синьора", в свою очередь, пытается договориться об уходе 60-летнего наставника на бесплатной основе.

Напомним, что "Ювентус" готов заключить с Сарри трёхлетний контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

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