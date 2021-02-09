"Челси" не будет подписывать Алабу

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"Челси" не будет подписывать АлабуЗащитник "Баварии" Давид Алаба все еще хоччет сменить клуб летом, когда его контракт с мюнхенцами подойдет к концу. Главными претендентами на австрийца были "Челси" и "Реал", однако, лондонцы отказались от идеи подписать футболиста из-за завышенных финансовых требований игрока, сообщает ESPN.

Алаба запросил у "аристократов" зарплату в € 22 млн в год. Но финансовый кризис и общемировые тенденции к экономии не позволили Абрамовичу согласиться на такие запросы. 

Теперь у Алабы остается вариант с мадридским грандом. "Реал" готов подписать 28-летнего футболиста на правах свободного агента и платить ему требуемую зарплату.

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