"Челси" не будет покупать Рондона в последний день трансферного окна

"Челси" не будет покупать нападающего "Далянь Ифан" Саломона Рондона в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, китайский клуб предложил "синим" арендовать 30-летнего футболиста, однако лондонцы отказали. Руководство "Челси" сомневается в том, что Родон сможет усилить их команду.

Ранее футболист уже играл в АПЛ за "Ньюкасл" и "Вест Бромвич".

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