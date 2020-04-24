"Челси" не будет продавать голкипер Аррисабалагу

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"Челси" не будет продавать голкипер Аррисабалагу

"Челси", вероятно, откажется от продажи голкипера Кепы Аррисабалаги из-за финансовых проблем. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным источника, в начале года "синие" планировали поменять вратаря в конце сезона. Однако сейчас мало кто готов будет заплатить 60 миллионов евро за футболиста. Помимо этого, найти подходящую замену также будет проблематично.

Напомним, что полтора года назад "Челси" купил 25-летнего футболиста у "Атлетика" за 80 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2025 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Было бы прекрасно обменять его на Тер Штегена с доплатой со стороны Барселоны!Считайте,сделка уже состоялась)

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