"Челси" не будет продавать голкипер Аррисабалагу
"Челси", вероятно, откажется от продажи голкипера Кепы Аррисабалаги из-за финансовых проблем. Об этом сообщает The Daily Mail.
По данным источника, в начале года "синие" планировали поменять вратаря в конце сезона. Однако сейчас мало кто готов будет заплатить 60 миллионов евро за футболиста. Помимо этого, найти подходящую замену также будет проблематично.
Напомним, что полтора года назад "Челси" купил 25-летнего футболиста у "Атлетика" за 80 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до 2025 года.
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|Команда
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
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|5
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|18
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|19
|Уотфорд
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