"Челси" не будет сокращать зарплату футболистов

Руководство лондонского "Челси" решило пока не урезать зарплаты игроков команды.

Стороны договорились, что оклады футболистов останутся на прежнем уровне, но при этом они займутся благотворительностью, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Если же кризис затянется, то позднее этот вопрос вновь поднимется и решение может быть изменено.

По итогам 29 туров "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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