"Челси" не будет сокращать зарплату футболистов

Теги челсикоронавирус

"Челси" не будет сокращать зарплату футболистов

Руководство лондонского "Челси" решило пока не урезать зарплаты игроков команды.

Стороны договорились, что оклады футболистов останутся на прежнем уровне, но при этом они займутся благотворительностью, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Если же кризис затянется, то позднее этот вопрос вновь поднимется и решение может быть изменено.

По итогам 29 туров "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Челси" включился в борьбу за Обамеянга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

The Sun представило сборную худших партнеров Месси

The Sun представило сборную худших партнеров Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов