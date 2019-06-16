"Челси" не будет увольнять Лэмпарда в течение первых двух лет

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"Челси" не будет увольнять Лэмпарда в течение первых двух лет
Владелец "Челси" Роман Абрамович пообещал новому возможному главному тренеру клуба Фрэнку Лэмпарду неприкосновенность в течение двух лет, сообщает Sunday Times.

По сведениям источника, Абрамович не будет увольнять тренера в случае неудачных результатов.

"Челси" остался без тренера из-за ухода Маурицио Сарри в "Ювентус". За Лэмпарда "Челси" будет вынужден выплатить компенсацию в размере 4,5 миллионов евро его нынешнему клубу "Дерби Каунти".

Напомним, что "Челси" из-за трансферного запрета не сможет подписывать новых футболистов в ближайшим летом и в январе 2020 года.

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