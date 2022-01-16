"Челси" не делал предложения по Френки де Йонгу

Фото: инстаграм де Йонга\Автор неизвестен

Лондонский "Челси" не делал предложения в размере 33 миллионов фунтов "Барселоне" о трансфере голландского хавбека Френки де Йонга, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Барсе" вовсе не поступало никаких предложений по нидерландскому футболисту, не было даже устных разговоров о его уходе.

Отмечается, что трансферным приоритетом "Челси" на январское окно является подписание крайнего защитника.

В нынешнем сезоне де Йонг сыграл 16 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол и отдал два ассиста.

Также не пропустите: Дибала высказался о продлении контракта с "Ювентусом". | http://soccernews.ru