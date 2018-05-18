"Челси" не договорился с Луисом Энрике

Испанский тренер Луис Энрике не возглавит "Челси", сообщает Marca.

По сведениям издания, представителей английского клуба неприятно поразило слишком высокомерное поведение специалиста во время переговоров. Кроме того он требовал слишком большую зарплату.

Теперь лондонцы намерены провести переговоры с другими кандидатами.

Стоит отметить, что из-за высоких зарплатных требований Энрике от подписания контракт с ним отказался "Арсенал".

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