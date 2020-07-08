"Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму

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"Челси" не готов платить за Хаверца требуемую сумму

"Челси" продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Байера" Кая Хаверца.

Как сообщает Sky Sports, клубы пока не могут согласовать сумму трансфера. "Байер" требует за игрока 100 миллионов евро, но "аристократы" не готовы платить такую сумму.

Соглашение Хаверца с клубом рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне Хаверц провел 43 игры, в которых отметился 17 голами и 9 ассистами.

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