"Челси" не готов заплатить за Заа требуемую сумму

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"Челси" не готов заплатить за Заа требуемую сумму

У "Челси" появились трудности в переговорах с "Кристал Пэлас" по трансферу вингера Уилфрида Заа.

По сведениям Express, "орлы" требуют за своего футболиста 94 миллиона евро, однако "Челси" считает эту сумму завышенной.

Действующий контракт 27-летнего ивуарийца с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Заа три гола и три ассиста в 22 матчах.

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