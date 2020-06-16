"Челси" не контактировал с "Ювентусом" по поводу возможного перехода Роналду

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"Челси" не контактировал с "Ювентусом" по поводу возможного перехода Роналду

Источник, близкий к владельцу "Челси" Роману Абрамовичу, опроверг информацию о том, что клуб интересуется форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что бизнесмен не контактировал с португальцем или его агентом по поводу возможного перехода в лондонский клуб.

В "Ювентусе" также рассказали, что клуб не получал запроса на трансфер Роналду.

Ранее сообщалось, что португалец может покинуть "Ювентус" по окончании сезона. Роналду уже выступал в Премьер-лиге за "Манчестер Юнайтед" на протяжении шести сезонов.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 33 матчах во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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