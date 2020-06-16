"Челси" не контактировал с "Ювентусом" по поводу возможного перехода Роналду
Источник, близкий к владельцу "Челси" Роману Абрамовичу, опроверг информацию о том, что клуб интересуется форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что бизнесмен не контактировал с португальцем или его агентом по поводу возможного перехода в лондонский клуб.
В "Ювентусе" также рассказали, что клуб не получал запроса на трансфер Роналду.
Ранее сообщалось, что португалец может покинуть "Ювентус" по окончании сезона. Роналду уже выступал в Премьер-лиге за "Манчестер Юнайтед" на протяжении шести сезонов.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 33 матчах во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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