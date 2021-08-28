"Челси" не может договориться о трансфере Кунде: подробности

Фото твиттер Жюля Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде хочет перейти в "Челси", однако испанский клуб пока блокирует сделку.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сторонам не удаётся договориться о сумме компенсации за трансфер футболиста.

"Синие" предлагают за француза 50 миллионов евро, а "Севилья" требует больше.

Сам игрок настаивает на уходе в "Челси", однако этот аргумент пока не имеет ключевого влияния на переговоры.

В прошлом сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 49 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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