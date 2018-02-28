"Челси" не может договориться с Луисом Энрике, который требует высокую зарплату



"Челси" может отказаться от приглашения на пост главного тренера команды Луиса Энрике, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанский специалист требует зарплату в размере 16,5 миллионов евро в год. Именно столько он получал на посту наставника "Барселоны".

Впрочем лондонцы готовы платить ему не более 11 миллионов в год. Если тренер не снизит свои требования, то "Челси" перейдет к альтернативным вариантам.

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