"Челси" не может договориться с "Вест Хэмом" по трансферу хавбека сборной Англии



"Вест Хэм" отказываться продавать полузащитника Деклана Райса в "Челси", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, "молотобойцы" намерены удержать в составе талантливого футболиста. Ожидается, что "Челси" в ближайшее время улучшит свое предложение по трансферу хавбека.

21-летний Райс является воспитанником "Челси". За "Вест Хэм" он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Англии сыграл семь матчей.

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