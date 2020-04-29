"Челси" не может договориться с "Вест Хэмом" по трансферу хавбека сборной Англии
"Вест Хэм" отказываться продавать полузащитника Деклана Райса в "Челси", сообщает Goal.com.
По сведениям издания, "молотобойцы" намерены удержать в составе талантливого футболиста. Ожидается, что "Челси" в ближайшее время улучшит свое предложение по трансферу хавбека.
21-летний Райс является воспитанником "Челси". За "Вест Хэм" он выступает с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за лондонский клуб 30 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Англии сыграл семь матчей.
Не пропустите: "Челси" огласил стоимость Бакайоко. | http://soccernews.ru
главное
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
-
"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году
-
Романцев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент
-
"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для игроков команд
Лента новостей
-
Р. Билялетдинов рассказал об уходе Кокорина из "Локомотива"
-
Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал о несостоявшемся трансфере будущего обладателя "Золотого мяча"
-
"Челси" не может договориться с "Вест Хэмом" по трансферу хавбека сборной Англии
-
Легенда ЦСКА поделился мнением о Марко Николиче, который может возглавить "Локомотив"
-
Чемпионат Франции решили закончить досрочно! СМИ уже назвали 3 сценария распределения финальных мест - "обнуление" сезона практически невозможно
-
Голкипер "Аякса" Онана сообщил о желании покинуть клуб
-
Газзаев высказался о возможном уходе Семина из "Локомотива"
-
"Интер" озвучил "Барселоне" свои требования по трансферу Мартинеса
-
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Хаверцу
-
Кафельников поделился мнением о перспективах сезона РПЛ
-
Бывший скаут "Локомотива" рассказал об интересе клуба к Неймару в 2007 году
-
Романцев назвал лучшего тренера РПЛ на данный момент
-
"Урал" и "Тамбов" продлили карантин для игроков команд
-
Ндомбеле может покинуть "Тоттенхэм" этим летом
-
Тренер Романцев высказался о том, стоит ли считать "Зенит" уже чемпионом
-
Уткин сравнил Месси и Роналду
-
Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона
-
"Спартак" призвал болельщиков не покидать дома в период пандемии
-
Комментатор Андронов вспомнил чудовищную выходку Алиева в киевском "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18