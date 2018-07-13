"Челси" не может уволить Конте

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"Челси" не может уволить Конте

"Челси" пока не удается договориться об отставке главного тренера Антонио Конте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский специалист хочет получить 11 миллионов евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта, но лондонцы не готовы платить такую сумму.

При этом "Челси" уже согласовал условия контракта с новым наставником Маурицио Сарри

Не пропустите: Стало известно, когда Сарри возглавит "Челси". | http://soccernews.ru

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