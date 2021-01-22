"Челси" не намерен приглашать Аллегри

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"Челси" не намерен приглашать Аллегри

Лондонский "Челси" рассматривает только двух кандидатов на замену главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По его информации, в шорт-листе "синих" числятся Томас Тухель, как основной вариант, и Ральф Рангник, как запасной.

Приглашать бывшего наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри "Челси" не планирует, добавил источник.

При этом руководство клуба постарается не менять тренера до конца сезона, то есть кредит доверия к Лэмпарду пока не исчерпан.

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