"Челси" не намерен принимать условия "Атлетико" при трансфере Косты

Теги диего костаатлетико мадридчелси

"Челси" не намерен принимать условия "Атлетико" при трансфере КостыЛондонский "Челси" и мадридский "Атлетико" все еще не могут договориться по переходу форварда первых Диего Косты.

Как информирует The Sun, стороны уже согласовали сумму трансфера 28-летнего нападающего, однако они до сих пор не пришли к общему знаменателю в вопросе времени присоединения футболиста к "матрасникам". Так, испанцы хотят, чтобы игрок полгода провел в аренде в стане "аристократов", а англичане не желают больше иметь в своем составе Косту.

Напомним, Лэмпард высказался о возможном уходе Косты из "Челси". | soccernews.ru

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