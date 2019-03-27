"Челси" не намерен продавать Хадсона-Одои

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"Челси" не намерен продавать Хадсона-Одои

"Челси" не собирается расставаться с нападающим Каллумом Хадсоном-Одои, сообщает The Times.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен сохранить игрока даже в том случае, если он откажется продлевать контракт, который действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что форвард входит в сферу интересов "Баварии" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 18-летний Хадсон-Одои провел за "Челси" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Названа дата рассмотрения апелляции "Челси" на трансферный запрет. | http://soccernews.ru

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