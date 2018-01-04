"Челси" не намерен расставаться с Давидом Луизом

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"Челси" не намерен расставаться с Давидом ЛуизомЛондонский "Челси" не намерен расставаться со своим защитником Давидом Луизом, информирует Globoesporte.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно 30-летний бек не покинет стан "аристократов". Несмотря на серьезные разногласия, которые возникли у игрока с главным тренером его команды Антонио Конте, клуб планирует сохранить его минимум до конца текущего сезона.

Напомним, "Челси" близок к подписанию австрийского вундеркинда. | soccernews.ru

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