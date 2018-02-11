"Челси" не намерен расставаться с Конте до окончания текущего сезона

Лондонский "Челси" не намерен расставаться со своим главным тренером Антонио Конте до окончания текущего сезона.

Так, по сведениям The Telegraph, руководство "аристократов" не планирует увольнять 48-летнего специалиста. Однако уже следующим летом оно рассчитывает договориться с итальянцем о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, появился еще один кандидат на пост наставника "Челси". | soccernews.ru