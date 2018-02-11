"Челси" не намерен расставаться с Конте до окончания текущего сезона

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"Челси" не намерен расставаться с Конте до окончания текущего сезонаЛондонский "Челси" не намерен расставаться со своим главным тренером Антонио Конте до окончания текущего сезона.

Так, по сведениям The Telegraph, руководство "аристократов" не планирует увольнять 48-летнего специалиста. Однако уже следующим летом оно рассчитывает договориться с итальянцем о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, появился еще один кандидат на пост наставника "Челси". | soccernews.ru

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