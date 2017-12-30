"Челси" не оставил шансов "Сток Сити" на "Стэмфорд Бридж"

Свой последний календарный матч в 2017 году "Челси" и "Сток Сити" проводили между собой. Встреча на лондонском "Стэмфорд Бридж" состоялась в рамках 21-го тура. Фаворитом поединка безапелляционно назывались "аристократы", которые праздновали победу в последних шести домашних матчах.

Свой статус команда Антонио Конте начала подтверждать уже с первых минут встречи. Первый угловой у ворот "гончаров" результативным не стал. А вот дебютный стандарт привел к взятию ворот Батленда. Мозес заработал штрафной на правом фланге, Виллиан исполнил навес на линию вратарской, а Рюдигер выиграл верховую борьбу и пробил головой в левый от себя угол – 1:0.

Открыв счет, лондонцы поспешили закрепить преимуществом. Удалось им это в конце первой десятиминутки. Виллиан взял игру на себя, проник по центру в штрафную и пробил по воротам, но выстрел был блокирован, и мяч улетел на левый фланг. Там сфера досталась Педро, который попробовал прострелить, но мяч от футболиста "Сток Сити" отлетел в зону перед штрафной прямо на ногу Дринкуотеру. Дэнни вторым касанием пробил с 23-х метров, и мяч по недосягаемой для голкипера траектории полетел точно в дальнюю "девятку" – 2:0.

А через пять минут "Челси" обязан был забивать в третий раз. В ходе быстрой атаки Виллиан из центра поля бросил вперед Морату, тот вышел на ворота, но под небольшим углом. В итоге испанец все же пробил, однако угодил во вратаря "Сток Сити".

Впрочем, разгром лондонцы отсрочили лишь на некоторое время. В середине тайма счет все же стал крупным. Виллиан по центру протащил мяч немного вперед, а затем отпасовал на линию штрафной. Педро принял передачу и нанес бильярдный удар по воротам. Мяч нырнул точно в левый нижний угол, а отчаянный прыжок Батленда не спас ситуацию для "гончаров" – 3:0. Игра была сделана, что понимали абсолютно все.

Однако игра продолжилась, и хозяева поля уже могли себе позволить играть по счету. Что касается гостей, то для них актуальным становился вопрос мяча престижа. Его подопечные Марка Хьюза попытались забить еще до перерыва. И однажды мяч даже побывал в воротах Куртуа, однако арбитр отменил взятие ворот, сославшись на фол игроков "Сток Сити" в атаке.

Отличный шанс вернуть в игру интригу у "гончаров" был в дебюте второго тайма. Прошла передача вперед на ход Бераино и в результате Саидо вышел один на один с голкипером "Челси" по центру, а затем пробил по воротам, стараясь попасть в дальний угол, но Куртуа спас лондонцев от неприятностей. Как оказалось, это был единственный реальный шанс гостей, что забить тот самый гол престижа.

А вот команда Антонио Конте, не прилагая особых усилий, смогла довести результат до классического разгрома. Однако перед тем как мяч снова влетел в ворота Батленда, Мората не реализовал второй за мяч выход один на один, а опасный удар Педро с линии штрафной парировал голкипер "Сток Сити".

Четвертый гол в свой актив записал Виллиан. Потеряв мяч на подступах штрафной, бразилец не выключился из борьбы, и перехватил сферу уже в штрафной, после чего был остановлен Кэмероном недозволенным приемом. Арбитр указал на точку и сам пострадавший исполнил удар с 11 метров – 4:0.

Точку же в матче поставил Дзаппакоста. Хозяева поля начали голевую атаку с помощью простого заброса на правую сторону штрафной, где Таймон прерывая передачу неудачно скинул мяч из площади прямо на ногу Дзаппакосте. Давиде сместился в зону перед штрафной, а затем отлично пробил метров с 20-ти, отправив снаряд точно в ближний нижний угол – 5:0.

Таким образом, лондонский "Челси" одержал легкую победу над "Сток Сити" и теперь будет готовиться к первому матчу 2018 года против земляков из "Арсенала".

"Челси" – "Сток Сити" – 5:0

Голы: Рюдигер, 3 – 1:0. Дринкуотер, 9 – 2:0. Педро, 23 – 3:0. Виллиан, 73, с пенальти – 4:0. Дзаппакоста, 88 – 5:0.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Алонсо, Канте (Бакайоко, 65), Дринкуотер, Мозес (Дзаппакоста, 57), Виллиан, Педро, Мората (Батшуайи, 72).

"Сток Сити": Батленд, Эдвардс, Кэмерон, Виммер, Тимон, Адам (Чупо-Мотинг, 81), Флетчер, Афеллай (Нгой, 71), Собхи, Диуф, Бераино.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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