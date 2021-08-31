"Челси" не оставляет попыток подписать Сауля

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Будущее испанского полузащитника "Атлетико" Мадрид Сауля Ньигеса остается неопределенным.

Как сообщает Рубен Урия, "Челси" не оставляет попыток заполучить футболиста.

По информации источника, "синие" предлагают аренды с правом выкупа.

Отмечается, что сейчас "Атлетико" изучает трансферный рынок, чтобы быстро подписать нового хавбека в случае ухода Сауля.

Ранее сообщалось, что Ньигес принял решение остаться в стане чемпиона Испании.

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