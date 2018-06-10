"Челси" не отказался от притязаний на Сарри
Лондонский "Челси" не отказался от притязаний на бывшего главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри.
Как сообщает Football Italia, "синие" планируют на следующей неделе сделать 59-летнему специалисту новое предложение.
Напомним, что контракт Сарри по-прежнему принадлежит "Наполи" и его выкуп обойдётся "Челси" в 8 миллионов евро.
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