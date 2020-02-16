"Челси" не отказался от трансфера Санчо

"Челси" связывался с дортмундской "Боруссией" касательно трансфера вингера Джейдона Санчо.

По сведениям France Football, лондонский клуб намерен приобрести игрока в летнее трансферное окно. "Боруссия" хочет выручить с продажи Санчо не менее 105 миллионов евро.

Напомним, что в трансфере Санчо также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

В текущем сезоне на счету Санчо 16 голов и 16 ассистов в 30 играх.

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