"Челси" не отпустил Эмерсона в "Ювентус"

Трансфер защитника "Челси" Эмерсона Пальмери в "Ювентус" не состоится.

Как сообщает Calciomercato, причиной этому является трансферный бан "аристократов", из-за которого они не могут найти футболисту достойную замену. Однако если запрет будет снят, то Эмерсон будет продан в "Ювентус".

Контракт Эмерсона с "Челси" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний бразилец провел 27 матчей, в которых отметился одним голом и тремя ассистами.

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