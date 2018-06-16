"Челси" не отпустил Куртуа в "Реал"

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"Челси" не отпустил Куртуа в "Реал"

"Реал" попытался заполучить вратаря "Челси" Тибо Куртуа.

Как сообщает Metro, "сливочные" предложили за голкипера 40 миллионов евро, что не устроило лондонский клуб.

Напомним, что на Куртуа также претендует "Милан".

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