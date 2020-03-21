"Челси" не отпустил Виллиана к семье в Бразилию

Вингер лондонского "Челси" Виллиан не смог улететь в Бразилию, где находятся его жена и две дочери.

По информации Mirror, 31-летний футболист просил клуб отпустить его на родину, но получил отказ.

Дело в том, что потом у бразильца могут возникнуть проблемы с возвращением на территорию Великобритании.

Напомним, что АПЛ приостановлена до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Виллиан в текущем сезоне сыграл за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и сделал 6 ассистов. Его контракт с "синими" истекает летом.

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