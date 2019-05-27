"Челси" не планирует расставаться с Сарри

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"Челси" не планирует расставаться с Сарри

Руководство "Челси" не хочет расставаться с главным тренером Маурицио Сарри. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить "Ювентус".

По данным издания, агент тренера Фали Рамадани встретится с директором лондонского клуба Мариной Грановской, чтобы обсудить условия возможного расторжения контракта. 

Переговоры пройдут после финального матча Лиги Европы, в котором встретится "Челси" и "Арсенал".

Ранее сообщалось, что клуб надеется получить от Сарри план подготовки к  следующему сезону. Клуб также сообщил, что не хочет увольнять тренера.

По завершении этого сезона "Челси" расположился на 3 месте в турнирной таблице АПЛ, попав в Лигу чемпионов.

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