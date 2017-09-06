"Челси" не позволил Конте вести переговоры по трансферу Баркли

Руководство "Челси" отстранило главного тренера команды Антонио Конте от переговоров по трансферу полузащитника "Эвертона" Росса Баркли, сообщает The Times.

По сведениям издания, такое решение боссы клуба приняли после того, как хавбек Алекс Окслэд-Чэмберлен предпочел перейти в "Ливерпуль" вместо "Челси".

В итоге, 24-летний Баркли отказался от перехода в "Челси" в последний момент. По одной из версий, это произошло потому, что хавбек не смог дозвониться Конте.

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