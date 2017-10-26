"Челси" не проигрывает дома "Эвертону" почти 23 года

В матче четвёртого тура Кубка английской лиги "Челси" дома победил "Эвертон" со счётом 2:0.

Таким образом, "синие" продлили свою домашнюю беспроигрышную серию в играх с "ирисками".

Как сообщает Opta, "Челси" не проигрывает "Эвертону" на своём поле с ноября 1994 года. За этот период лондонцы и мерсисайдцы провели 27 матчей, из которых 16 завершились победами "пенсионеров" и 11 ничьими. | http://soccernews.ru