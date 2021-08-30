"Челси" не смог договориться по трансферу Сауля

Фото: инстаграм Сауля Ньигеса/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" не сумел договориться по трансферу полузащитника мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса, сообщает журналист Sky Sport Italia Маттео Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хотел арендовать футболиста до лета 2022 года с правом последующего выкупа, но получил отказ. Ранее сообщалось, что "Атлетико" намерен сразу продать игрока.

В нынешнем сезоне 26-летний Сауль провел за "Атлетико" два матча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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