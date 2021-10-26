"Челси" не смог договориться с Кристенсеном о новом контракте

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Центральный защитник "Челси" Андреас Кристенсен может покинуть лондонский клуб следующим летом.

По информации Goal.com, стороны не могут договориться о продлении действующего контракта, который истекает 30 июня 2022 года.

25-летний датчанин недоволен предложением "синих" в части зарплаты. Переговоры зашли в тупик и находятся в таком состоянии уже около двух месяцев.

Кристенсен выступает за "Челси" с 2012 года, в текущем сезоне он сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Челси" не станет выкупать Сауля. | http://soccernews.ru