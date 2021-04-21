"Челси" не смог обыграть "Брайтон"

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В Лондоне состоялась встреча в рамках 32 тура АПЛ между "Челси" и "Брайтоном". "Аристократы", которые продолжают борьбу за топ-4 могли увеличить отрыв от конкурентов, но не смогли этого сделать и были вынуждены довольствоваться ничьей 0:0. Этот результат стал удовлетворительным, но не идеальным и для гостей, поскольку те еще не обеспечил себе сохранение прописки в Премьер Лиге на следующий сезон.

Результат позволил "Челси" набрать 55 очков и подняться на 5 место в турнирной таблице. У "чаек" 16 строчка при 34 набранных баллах.

"Челси" - "Брайтон" 0:0 (0:0)

Удаление: Уайт, 90+2

"Челси": Аррисабалага, Алонсо (Хадсон-Одои, 67), Кристенсен, Зума, Джеймс, Хавертц (Вернер, 67), Маунт, Пулишич, Жоржиньо, Зиеш (Жиру, 77), Рюдигер.

"Брайтон": Санчес, Берн, Уэбстер, Данк, Велтман, Мак Аллистер (Мопе, 74), Биссума, Троссард (Лаллана, 60), Гросс, Уайт, Уэлбек (Модер, 86).