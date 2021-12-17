"Челси" не смог обыграть "Эвертон"

1 Теги челсиэвертон

"Челси" не смог обыграть "Эвертон"Фото: твиттер "Челси"

В рамках 17-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Эвертоном".

"Челси" продолжает занимать в чемпионате третье место, "Эвертон" - 14-е.

"Челси" - "Эвертон" 1:1

Голы: Маунт, 70 - 1:0, Брэнтуэйт, 74 - 1:1

"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Чалоба, 79), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Сауль, 65), Жоржиньо, Зиеш, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Маунт, Пулишич.

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Кин, Холгейт, Брэнтуэйт, Годфри, Ивоби, Андре Гомеш (Гбамен, 71), Дукуре, Симмс (Доббин, 62), Гордон.

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Комментарии

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