"Челси" не смог обыграть "Эвертон"
Фото: твиттер "Челси"
В рамках 17-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Эвертоном".
"Челси" продолжает занимать в чемпионате третье место, "Эвертон" - 14-е.
"Челси" - "Эвертон" 1:1
Голы: Маунт, 70 - 1:0, Брэнтуэйт, 74 - 1:1
"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Чалоба, 79), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Сауль, 65), Жоржиньо, Зиеш, Лофтус-Чик (Баркли, 65), Маунт, Пулишич.
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Кин, Холгейт, Брэнтуэйт, Годфри, Ивоби, Андре Гомеш (Гбамен, 71), Дукуре, Симмс (Доббин, 62), Гордон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18