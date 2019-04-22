"Челси" не смог одержать победу над "Бернли"

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"Челси" не смог одержать победу над "Бернли"

В рамках 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли". Таким образом, "аристократы" остались на четвертом месте, а "Бернли" - на 15-м.

"Челси" - "Бернли" 2:2

Голы: Хендрик, 8 - 0:1, Канте, 12 - 1:1, Игуаин, 14 - 2:1, Барнс, 24 - 2:2

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик, Канте (Ковачич, 46), Хадсон-Одои (Педро, 41), Жоржиньо, Азар, Игуаин (Жиру, 77).

"Бернли": Хитон, Тарковски, Ми, Лоутон, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Вуд, Барнс, Макнил.

Предупреждения: Хитон (32), Педро (90).  

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