"Челси" не смог одержать победу над "Бернли"
В рамках 35-го тура АПЛ "Челси" сыграл вничью с "Бернли". Таким образом, "аристократы" остались на четвертом месте, а "Бернли" - на 15-м.
"Челси" - "Бернли" 2:2
Голы: Хендрик, 8 - 0:1, Канте, 12 - 1:1, Игуаин, 14 - 2:1, Барнс, 24 - 2:2
"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик, Канте (Ковачич, 46), Хадсон-Одои (Педро, 41), Жоржиньо, Азар, Игуаин (Жиру, 77).
"Бернли": Хитон, Тарковски, Ми, Лоутон, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Вуд, Барнс, Макнил.
Предупреждения: Хитон (32), Педро (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14