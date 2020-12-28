"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу"

1 Теги челсиастон вилла

"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу"Матч 16 тура Английской Премьер-Лиги между "Челси" и "Астон Виллой" завершился вничью 1:1.

Обе команды, по прежнему, идут вровень в турнирной таблице, занимая 5 и 6 строчки. В их активе по 26 очков. Однако, подопечные Лэмпарда сыграли на 2 игры больше.

"Челси" - "Астон Вилла" 1:1 (1:0)

Голы: Жиру, 34 - 1:0, Эль-Гази, 50 - 1:1

"Челси": Менди, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Рюдигер, Маунт, Канте, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Хавертц, 72), Пулишич, Жиру (Вернер, 72).

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Таргетт, Хоз, Грилиш, Дуглас Луис, Макгинн, Эль-Гази (Рэмзи, 82), Траоре (Дэвис, 87), Уоткинс.   

Читайте также: Тухель может возглавить "Челси" | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Челси через день играет?Что-то не вижу, чтобы кто-то кричал: о май гад ,у них тяжёлый график ,всё такое ...

Ответить

главное

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов