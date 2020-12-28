"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу"

Матч 16 тура Английской Премьер-Лиги между "Челси" и "Астон Виллой" завершился вничью 1:1.



Обе команды, по прежнему, идут вровень в турнирной таблице, занимая 5 и 6 строчки. В их активе по 26 очков. Однако, подопечные Лэмпарда сыграли на 2 игры больше.

"Челси" - "Астон Вилла" 1:1 (1:0)

Голы: Жиру, 34 - 1:0, Эль-Гази, 50 - 1:1

"Челси": Менди, Кристенсен, Чилуэлл, Аспиликуэта, Рюдигер, Маунт, Канте, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Хавертц, 72), Пулишич, Жиру (Вернер, 72).