Юрист "Наполи" Маттиа Грассани рассказал о любопытном пункте в договоре с "Челси" по Маурицио Сарри.

"Мы провели сложные переговоры. Пришлось уладить множество размолвок. Хочу подчеркнуть, что нам удалось добиться запрета на приобретение наших футболистов. "Челси" не сможет покупать игроков "Наполи" в течение нескольких сезонов. Это было обязательное условие нашего президента Аурелио Де Лаурентиса. Таким образом он хотел сохранить костяк команды" - приводит слова юриста Radio CRC.

Однако напомним, что "Челси" удалось подписать хавбека "Наполи" Жоржиньо. | http://soccernews.ru