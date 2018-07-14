"Челси" не сможет покупать игроков "Наполи" в течение нескольких сезонов

1 Теги наполичелсимаурицио сарри

"Челси" не сможет покупать игроков "Наполи" в течение нескольких сезонов

Юрист "Наполи" Маттиа Грассани рассказал о любопытном пункте в договоре с "Челси" по Маурицио Сарри.

"Мы провели сложные переговоры. Пришлось уладить множество размолвок. Хочу подчеркнуть, что нам удалось добиться запрета на приобретение наших футболистов. "Челси" не сможет покупать игроков "Наполи" в течение нескольких сезонов. Это было обязательное условие нашего президента Аурелио Де Лаурентиса. Таким образом он хотел сохранить костяк команды" - приводит слова юриста Radio CRC.

Однако напомним, что "Челси" удалось подписать хавбека "Наполи" Жоржиньо. | http://soccernews.ru

Комментарии
Stoker

Такой бред... Жоржиньо же купили. Или это касается определенных игроков?

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