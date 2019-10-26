"Челси" не сможет рассчитывать на пятерых игроков в матче с "Бернли"

Пять игроков "Челси" пропустят игру АПЛ с "Бернли".

Как сообщил наставник команды Фрэнк Лэмпард в интервью для Express, матч пропустят Рубен Лофтус-Чик, Антонио Рюдигер, Нголо Канте, Андреас Кристенсен и Росс Баркли.

Выездной поединок против "Бернли" состоится сегодня в 19:30 (мск).

После 9 туров "Челси" идет в АПЛ на четвертом месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.

Читайте также: Абрамович в конце прошлого сезона отказался продавать "Челси". | http://soccernews.ru