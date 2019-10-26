"Челси" не сможет рассчитывать на пятерых игроков в матче с "Бернли"
Пять игроков "Челси" пропустят игру АПЛ с "Бернли".
Как сообщил наставник команды Фрэнк Лэмпард в интервью для Express, матч пропустят Рубен Лофтус-Чик, Антонио Рюдигер, Нголо Канте, Андреас Кристенсен и Росс Баркли.
Выездной поединок против "Бернли" состоится сегодня в 19:30 (мск).
После 9 туров "Челси" идет в АПЛ на четвертом месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Лестер Сити
|10
|20
|3
|Манчестер Сити
|9
|19
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
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|Норвич Сити
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