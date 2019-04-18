"Челси" не собирается выкупать Игуаина

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин по окончании сезона вернется в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, руководство "аристократов" недовольно формой 31-летнего аргентинца и приняло решение не выкупать права на игрока.

Напомним, что первую половину сезона Игуаин провел в "Милане", а вторую - в "Челси".

За лондонский клуб Игуаин провел 13 матчей, в которых забил три гола.

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