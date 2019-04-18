"Челси" не собирается выкупать Игуаина

Теги челсиювентусгонсало игуаин

"Челси" не собирается выкупать Игуаина

Форвард "Челси" Гонсало Игуаин по окончании сезона вернется в "Ювентус".

Как сообщает Calciomercato, руководство "аристократов" недовольно формой 31-летнего аргентинца и приняло решение не выкупать права на игрока.

Напомним, что первую половину сезона Игуаин провел в "Милане", а вторую - в "Челси".

За лондонский клуб Игуаин провел 13 матчей, в которых забил три гола.

Читайте также: Игуаин хочет остаться в "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ изменит лимит легионеров с сезона 2020/21

РПЛ изменит лимит легионеров с сезона 2020/21

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 34 85
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 33 66
5 Челси Челси 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 33 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 33 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 34 31
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов