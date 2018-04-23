"Челси" не спешит расставаться с Конте

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"Челси" не спешит расставаться с КонтеЛондонский "Челси" не спешит расставаться со своим главным тренером Антонио Конте, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, в случае увольнения своего наставника "аристократы" будут вынуждены заплатить ему 11 миллионов евро в виде неустойки. Поэтому клуб рассчитывает по окончанию текущего сезона сесть за стол переговоров с итальянцем, чтобы снизить эту сумму. В "Челси" рассчитывают, что летом 48-летний специалист будет иметь на руках предложения о продолжении своей карьеры, ввиду чего он также будет заинтересован в разрыве действующего контракта.

Напомним, Конте высказался о предстоящей встрече с Моуринью. | soccernews.ru

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