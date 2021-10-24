"Челси" не станет выкупать Сауля

Фото: инстаграм Сауля/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" не станет выкупать испанского хавбека мадридского "Атлетико" Сауля Ньигеса, играющего за английский клуб на правах аренды, сообщает La Razon.

По информации источника, лондонский клуб не станет активировать опцию выкупа полузащитника за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сауль принял участие в матче "Челси" всего 3 раза.

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