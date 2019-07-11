"Челси" не сумел одержать победу в первом матче под руководством Лэмпарда

Лондонский "Челси" в товарищеском матче сыграл вничью с ирландским "Богемиансом". Счет в начале встречи открыл бельгийский нападающий Миши Батшуайши, но ирландцы в концовке сумели уйти от поражения. Этот матч стал первым для "аристократов" под руководством нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

"Челси" (Англия) - "Богемианс" (Ирландия) - 1:1 (0:1)

Голы: Батшуайи, 8 - 1:0, Моллой, 89 - 1:1

"Челси" (первый тайм): Кабальеро, Стерлинг, Аспиликуэта, Гехи, Кенеди, Дринкуотер, Ампаду, Педро, Галлахер, Палмер, Батшуайи

"Челси" (второй тайм): Камминг, Дзаппакоста, Чалоба, Зума, Маатсен, Гилмор, Бакайоко, Бейкер, Пиазон, Угбо, Браун

Не пропустите: Опубликованы фото третьей формы "Челси" на следующий сезон. | http://soccernews.ru