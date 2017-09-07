"Челси" не сумел подписать немецкого таланта

"Челси" минувшим летом пытался подписать нападающего "Гамбурга" Янна-Фите Арпа, сообщает немецкая пресса.

"Синие" предлагали 17-летнему футболисту выгодный контракт, но тот не захотел переходить в лондонский клуб.

В итоге Арп заключил новое соглашение с "Гамбургом", срок которого рассчитан до лета 2019 года.

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