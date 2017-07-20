"Челси" не теряет надежд заполучить бека "Реала"

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"Челси" не теряет надежд заполучить бека "Реала"Лондонский "Челси" не теряет надежд заполучить защитника мадридского "Реала" Данило, информирует Football Espana.

По сведениям источника, информация о скором переходе 26-летнего бека "сливочных"  в стан "Манчестер Сити" оказалась преждевременной - "аристократы" все еще продолжают вести борьбу с "горожанами" за игрока сборной Бразилии.

Напомним, "Челси" может вступить в борьбу за Баркли. | soccernews.ru

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