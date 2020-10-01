"Челси" не удается избавиться от Кепы Аррисабалаги

Лондонский "Челси" пытается избавиться от голкипера Кепы Аррисабалаги, но пока что не может найти желающих подписать испанца даже на правах аренды, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб не имеет шансов продать вратаря из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса. Трудности также возникли и с арендой Аррисабалаги из-за его зарплаты, которая составляет шесть миллионов евро в год.

Напомним, что новым первым номером "Челси" стал сенегальский голкипер Эдуар Менди, который перешел из "Ренна".

Аррисабалага выступает за "Челси" с 2018 года. Он был куплен за 80 миллионов евро и является рекордным трансфером в истории клуба. Всего за "аристократов" он провел 97 матчей во всех турнирах и пропустил 112 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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