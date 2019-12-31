"Челси" не устраивают требования Абрахама по новому контракту

3 Теги челситэмми абрахам

"Челси" не устраивают требования Абрахама по новому контракту

У "Челси" появились сложности в переговорах о продлении контракта с форвардом Тэмми Абрахамом.

Как сообщает Daily Mail, 22-летний англичанин требует зарплату в размере 11 миллионов евро в год, однако клуб не готов платить ему такие деньги.

Контракт футболиста с "Челси" истекает в 2022 году. Ранее интерес к нему проявлял "Реал".

В текущем сезоне на счету Абрахама 14 забитых мячей и 4 ассиста в 27 матчах.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да сосновский уже порадовал своего парня...Наверное...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Рано продлять контракт - еще 3 года

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