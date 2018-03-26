"Челси" не утратил интерес к Джеко

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"Челси" не утратил интерес к Джеко

Лондонский "Челси" не утратил интерес к нападающему "Ромы" Эдину Джеко, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, "синие" вновь попытаются купить боснийского бомбардира во время летнего трансферного окна.

Напомним, что "Челси" хотел купить 32-летнего футболиста в январе, однако не сумел договориться об условиях сделки.

В этом сезоне Джеко сыграл за "Рому" 37 матчей, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

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